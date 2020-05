Znotiņa: Azartspēļu sektors ir ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijā

Birne norādīja, lai stiprinātu inspekcijas kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomas uzraudzībā, no 2018.gada 1.janvāra tika izveidota papildus amata vieta tieši šo uzdevumu veikšanai. "Kā redzams, minētais ir devis rezultātu, un aizdomīgi darījumi ir konstatēti, analizēti, pārkāpums tiks novērsts, un vainīgās personas tiks sauktas pie atbildības," viņa sacīja.

"Līdz ar to, protams, nav iespējams sekot darījumu godīgumam un caurspīdīgumam un būt pārliecinātiem, kas tas pats spēlētājs pārskaita naudu atpakaļ uz to pašu kontu, no kura sācis spēlēt. Ir vairākas normas, kas iekļautas Azartspēļu un izložu likumā, un kuru atbilstībai inspekcijai ir iespējams sekot līdz attālināti interaktīvajās azartspēlēs. Protams, ka nelicencētās vietnēs tas nenotiek," skaidroja inspekcijas priekšniece.