Pie Inciema smagā avārijā traģiski bojā iet kravas automašīnas šoferis

Ceturtdienas rītā uz viena no valsts galvenajiem autoceļiem Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža, netālu no Inciema, smagā avārijā iekļuva kravas automašīna "Scania". Šoferis, nesavaldot smago tehniku, kas pilna smiltīm, nobrauca no ceļa un apgāzās.