Trešdien, 20. maijā, 17 gadus vecam pusaudzim Kanādā, kurš februārī nodūra sievieti un ievainoja vēl divus cilvēkus, izvirzītas apsūdzības par "piespiedu celibāta" jeb incelu kultūras iedvesmotu teroraktu. Diemžēl šis nav pirmais gadījums, kad kāds no šīs kopienas dalībniekiem pastrādājis nāvējošu uzbrukumu.

Kas ir "incels"?

Vārds "incels" ir saīsinājums angļu valodas vārdiem "involuntary celibate" (piespiedu celibāts). To izmanto, lai apzīmētu cilvēkus, lielākoties vīriešus, kuri nespēj uzsākt romantiskas un intīmas attiecības. Inceli nereti pulcējas tiešsaistes kopienās.

Piemēram, mājaslapā "incels.co" publicēti diskusiju un forumu ieraksti ar tādiem virsrakstiem kā "Sievietes labāk pārgulētu ar skeletu nekā ar incelu", "Oficiāli. Esmu pabeidzis vidusskolu nevainīgs", "Nūdeļu mauka (apzīmējums, kā tiek sauktas aziātu sievietes - red.) burtiski raksta akadēmisku darbu par to, kāpēc viņas sugai patīk balti locekļi", "Es domāju, ka baltās sievietes ir vissliktākās, kādas vien ir".

Savukārt vietnes "Twitter" lapā lasāmi tādi ieraksti kā "[sievietes] izbauda seksu vienīgi ar pievilcīgiem vīriešiem. Viņas gan to nekad neatzīs."

Kā raksta laikraksts "The Washington Post", šīs kopienas parasti ir pašnostiprinošas. To dalībnieki tic, ka viņu izskats vai personības iezīmes viņus nolēmušas mūžīgai vientulībai, un vienlīdz drūmi biedri pielej eļļu ugunij. Incelu kopienas izveidojušas smalkas (un smalki mizogīniskas) teorijas, lai citos vainotu savās grūtībās. To centrā ir pieņēmums, ka sievietes ir seklas, dumjas un cietsirdīgas un ka viņas izvēlas tikai vispievilcīgākos vīriešus, bet pret citiem jūt riebumu. Inceli uzskata, ka visiem vīriešiem pienākas mirklis ar sievieti, taču visu laimi dabū daži vīrieši, kamēr viņiem netiek nekā.