Mānīgi veselīgi. Pieci "diētiski" našķi, kas tikai pievieno svaru

Populārs vasaras ēdiens, ar kuru ir tik patīkami atvēsināties karstumā, bet, izpētot tuvāk, jāsecina, ka tie var nebūt tik nekaitīgi: tie sastāv no milzīga daudzuma cukura, kas papildināts ar mākslīgām krāsvielām un garšām. Ja tev patiešām garšo augļu ledus un neesi gatavs no tā atteikties, dod priekšroku dabīgajām saldētajām sulām, bet labāk tomēr izvēlies kvalitatīvu saldējumu.

Tu domā, ka dzer uzlabotu kafiju, bet ķermenis saņem tikpat daudz kaloriju (galvenokārt tukšas), it kā būtu apēsts deserts. Saldie kafijas dzērieni - frappuccino vai macchiato - satur daudz vairāk cukura, tauku un tukšu ogļhidrātu nekā jebkura maltīte, ko ēd pusdienās vai vakariņās. Ja tev nav spēka pilnībā atteikties no šiem dzērieniem, vismaz mēģini tos dzert ne vairāk kā vienu vai divas reizes mēnesī. Un labāk no rīta!