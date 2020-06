Šovens vismaz piecas minūtes turēja celi uz aizturētā Floida kakla. Tikmēr aizturētais lūdzās, lai policists noņem celi no viņa kakla, jo viņš nespēja paelpot.

Viss sācies ar to, ka 25. maija vakarā Floids iegājis "Cup Food" veikalā, lai nopirktu cigaretes. Pārdevējam viņš iedevis 20 ASV dolāru banknoti, taču veikala darbinieks uzskatīja, ka tā ir viltota un izsauca policiju.

Tuvojoties mašīnai, viens no policistiem - Tomass Leins - izvilka ieroci un pavēlēja Floidam izkāpt no transportlīdzekļa ar paceltām rokām. Veicot izmeklēšanu, prokurori uzskatīja, ka ieroča izvilkšana neesot bijusi nepieciešama.

Tālāk Leins piegājis pie mašīnas un ar spēku mēģinājis izvilkt Floidu no spēkrata. Amerikānis pretojies, lai netiktu saslēgts rokudzelžos.

Viens no likumsargiem devās pārbaudīt Floida pulsu, taču nespēja to sataustīt. Pulksten 20.27 Šovens no Floida kakla noņēma celi un vīrietis tika nogādāts slimnīcā. Aptuveni stundu vēlāk tika paziņots, ka Floids ir miris.