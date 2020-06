Eksāmenu un iestājpārbaudījumu laika pavadone - trauksme. Kā ar to tikt galā?

Nedrīkst aizmirst arī par acu atpūtu, īpaši no mācību materiāliem, viedierīcēm un citiem ekrāniem - gatavojoties eksāmeniem, ieteicams izolēties no informācijas plūsmas interneta vidē, nepārtrauktas saziņas ar skolasbiedriem un citām trauksmi veicinošām aktivitātēm. Ja acis no mācīšanās ir pamatīgi nogurušas un apsārtušas, talkā var nākt nomierinoši acu pilieni, kurus ieteiks ārsts vai farmaceits.

Katram cilvēkam ir atšķirīga gremošanas sistēma un individuāla iedarbība produktiem, kas to palēlina vai paātrina - uzturs, kas derēs vienam, citam var būt nepiemērots. Gatavojoties eksāmeniem, jānodrošina regulāru ēšanas ciklu, ik dienas cenšoties ieturēt maltītes vienā un tajā pašā laikā, kā arī jārūpējas par vitamīnu uzņemšanu, lai veicinātu imunitāti un labsajūtu. Maltītēm dienā pirms eksāmena un tā rītā jābūt samērīgām, izvairoties no pārēšanās vai badošanās, kā arī jāsastāv no pārbaudītiem produktiem, kas rada enerģiju, bet neveicina smaguma sajūtu un miegainību. Ieteicams arī pašam ko pagatavot, jo prieku var sagādāt jau domas par garšīgu maltīti, kā arī darbošanās virtuvē, kas novērsīs domas no pārbaudes darba. Jāizvairās no pusfabrikātiem un neveselīga uztura. Tāpat ieteicams izvairīties no liela kofeīna saturošu produktu patēriņa, tos aizstājot ar zāļu tējām vai karsto šokolādi.