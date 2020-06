Raidījums: Arvien biežāk atklāj darbinieku iesaisti noziegumos. Kāpēc VID slēpj savējos?

"Mēs identificējam nobīdes valsts amatpersonas deklarācijā sniegtajās ziņās par konta apgrozījumu un faktisko kontu apgrozījumu, un tālāk, veicot pārbaudi, saprotam, ka šī persona ir kļuvusi par naudas mūli, neskatoties uz to, ka viņai ir atbilstoša izglītība, viņai būtu jāapzinās, ka neskaidras izcelsmes naudas līdzekļu virzīšana caur saviem kontiem ir noziedzīgs nodarījums," stāsta VID IDP direktors Aigars Prusaks.

VID sniegtie dati liecina, ka IDP darbs kļuvis ievērojami sekmīgāks. Ja iepriekš uzsākti no trim līdz astoņiem procesiem gadā, tad pērn tie bijuši jau 23 un šādam pieaugumam ir tendence turpināties.

Starp pārvaldes atklātajiem noziegumiem ir gan dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, gan kukuļņemšana, ziņu izpaušana, arī fiktīvu muitas dokumentu noformēšana, arī dienesta degvielas zagšana un un citi. Taču tikai maza daļa no tā izskanējusi publiski.

Grupa aizturēta par 65 000 eiro liela kukuļņemšanas organizēšanu. Tā pieprasīja naudu no uzņēmēja ar mērķi to nodot VID amatpersona, kura izmantojot savu dienesta stāvokli, nodrošinātu padziļinātu pārbaužu veikšanu attiecībā pret kādu konkrētu uzņēmumu.

Negodīgās metodes piedāvātas cīņai par iespējām piegādāt ceļu uzturēšanā nepieciešamo sāli, liecina neoficiāla informācija. Šajā gadījumā uzņēmējs, no kura tika prasīts kukulis, vērsās VID.

Aizturētā VID darbiniece, kura tagad no amata ir atstādināta, strādāja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas pārvaldē. Tās uzdevumos ietilpst pārbaudīt, kā uzņēmumi veic klientu izpēti, vai tiem ir iekšējās kontroles sistēmas.

"Mēs turpinām izmeklēšanu un ceram gūt daudz lielāku skaidrību par katras individuālās personas lomu šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Un arī, iespējams, citas iesaistītās personas. (..) Es pieļauju, ka šinī gadījumā šeit liela daļa no noziedznieku sniegtās informācijas bija blefs, bet katrā ziņā tur bija liela sadaļa arī ar kaut kādu iekšēju VID informāciju, kas ļāva pasniegt to kā kaut kādus vispār zināmus faktus, vai kaut kādus konkrētus faktus par kādu no nodokļu maksātājiem," saka Prusaks.