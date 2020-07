Ūdens temperatūra Latvijas upēs un ezeros - līdz 23 grādiem

Ūdens temperatūra Daugavā plus 19, plus 22 grādi, Pļaviņu ūdenskrātuvē tā svārstās ap plus 23 grādiem. Ūdens temperatūra Aiviekstē un Ventā plus 21, plus 22 grādi, Gaujā - plus 18 grādi. Lielupē ūdens temperatūra svārstās ap plus 22 grādiem, bet vismazākā ūdens temperatūra ir Amatā, kur ūdens temperatūra pacēlusies tikai līdz plus 15 grādiem.