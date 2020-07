Nīls Hēgels tiek uzskatīts par vienu no briesmīgākajiem sērijveida slepkavām Vācijā. Viņš bija ārsts, kas savus pacientus nogalināja ar nāvējošām zāļu devām, bet viņa kolēģiem nebija ne jausmas, kas notiek aiz viņu muguras, vēsta portāls "The New York Times".