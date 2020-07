Pedofilijā apsūdzētā Epsteina "melnajā piezīmju grāmatiņā" atrasti kontakti no Baltijas valstīm

Balstoties uz FIB dokumentiem, Epsteina mājkalpotāja laikposmā no 2004. līdz 2005. gadam nozaga piezīmju grāmatiņu un 2009. gadā mēģināja to pārdot.

No oficiālajiem dokumentiem nav skaidrs, vai Epsteina toreizējā draudzene, kura pašlaik atrodas arestā , Žislena Maksvela, varētu būt atbildīga par ierakstiem.

Epsteina "melnajā piezīmju grāmatiņā" ir vairāk nekā 1500 cilvēku kontaktu, kā arī nedaudz vairāk kā 200 ierakstu par uzņēmumiem. Norādīti cilvēku vārdi no visas pasaules.

Gandrīz 50 no nosauktajām personām ir karalisko ģimeņu locekļi, piemēram, princis Endrū vai Saūda Arābijas karalis.

Epsteina piezīmju grāmatiņā pie Massimo un "Baltic Model Management" ir norādīti seši kontakti, no kuriem divi ir no Igaunijas, viens no Lietuvas un divi slēpti.