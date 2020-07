Speciālisti: Cīņā ar Spānijas kailgliemezi jāiesaistās visiem mazdārziņu īpašniekiem un kaimiņiem

Projektu īsteno vairākas iestādes, tostarp Zemgales plānošanas reģions. Tā sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Lujāne aģentūrai LETA pauda, ka klimata pārmaiņu un citu ietekmējošo faktoru rezultātā Eiropā, tostarp Latvijā, ieviesušās dažādas svešzemju sugas, turklāt daļai no tām ir invazīvs un agresīvs raksturs. Tās kaitīgi ietekmē ne tikai vietējo bioloģisko daudzveidību, bet rada arī citus negatīvus apstākļus - apdraudējumu cilvēka veselībai, pārtikai un ekonomikai. Semināra laikā tika aplūkotas vairākas Latvijā sastopamās invazīvās svešzemju sugas, to iezīmes un apkarošanas vai ierobežošanas metodes.

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākā eksperte seminārā Santa Rutkovska informēja par vairāku sugu ietekmi un ierobežošanas metodēm. Viņa dalījās ar Kanādas zeltgalvītes izskaušanas piemēru no dabas parka "Piejūra" Daugavgrīvā, kur visu šī auga saknes izraktas un pēc tam aizvestas no teritorijas. Darbu veikšanas laikā notikusi neplānota un nekontrolēta dedzināšana, kas pierādījusi, ka uguns nav piemērota metode, lai cīnītos ar invazīvām sugām. Zeltgalvītei ir spēcīga sakņu sistēma, pelni tai devuši papildu mēslojumu, un līdz ar to papildu sparu augšanai. Blakus teritorijas, kur zeltgalvīte bijusi salīdzinoši mazāk, nopļautas, bet jārēķinās, ka pļaušana jāatkārto, un pirmajos gados tas jāatkārto vismaz divas reizes gadā.