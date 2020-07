Zakatistovs aicina palīdzēt mazturīgajiem iedzīvotājiem nomaksāt NĪN nākotnes likmes

Jautājums par NĪN iespējamo kāpumu aktualizējies saistībā ar iespēju, ka no 2022. gada varētu stāties spēkā jaunās, paaugstinātās kadastrālās vērtības.

Politiķis norādīja, ka JKP rosinājums par NĪN atlaidi 100 000 eiro vērtībā vērtējams kā populistisks, jo tas ļautu nemaksāt nodokli par ļoti lielu daļu no privātmājām. Saskaņā ar šo rosinājumu no 321 000 privātmājām jeb savrupmājām šī atlaide neskartu tikai 20 000 jeb 6% iedzīvotāju, kuri turpinātu maksāt, bet 93,5% nemaksātu nodokli, pauda FM parlamentārais sekretārs.

Zakatistovs retoriski vaicāja, ja neviens nemaksās nodokļus, no kurienes radīsies nauda valsts izdevumiem. Tāpat ar šo 100 000 eiro atlaides piedāvājumu tiekot mēģināts palīdzēt arī bagātajiem, bet nepieciešams piedāvājums atbalstīt mazturīgākos jeb nabadzīgākos iedzīvotājus, pauda deputāts. Politiķis uzskata, ka iedzīvotājus iespējams atbalstīt ar FM vai pašvaldību noteiktām dažādām likmēm, kas gan vēl būtu jāizstrādā.

"KPV LV" līderis akcentēja, ka esot nepareizi šo sarunu virzīt ultimatīvā tonī, kā to darot tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) attiecībā uz koalīciju. Zakatistovs arī citēja klasiķi par to, ka nav iespējams izvairīties no nodokļiem un nāves, un jokojot jautāja, vai JKP "populisma eiforijā" varētu ne tikai paust, ka nebūs jāmaksā nodokļi, bet tālāk teikt, "ka nebūs arī jāmirst".