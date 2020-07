No 16. jūlija vilciena Daugavpils-Jersika-Ogre-Rīga diviem reisiem atsaukušās teju 20 kontaktpersonas

Kā ziņots, SPKC iepriekš skaidroja, ka epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināts Covid-19, 16.jūlijā plkst.7.31 pārvietojies ar vilcienu maršrutā Daugavpils-Jersika-Ogre-Rīga, kur viņš sēdējis otrajā pasažieru vagonā no sākuma.

Savukārt plkst.17.39 šis cilvēks devies atpakaļ ar vilcienu maršrutā Rīga-Ogre-Jersika-Daugavpils un arī sēdējis otrajā vagonā no sākuma.

SPKC atgādināja, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no plkst.8 līdz 20, sestdienās laikā no plkst.9 līdz 15 un svētdienās laikā no plkst.9 līdz 12.