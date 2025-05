Dānija palielinājusi pensijas vecumu līdz 70 gadiem

Dānijā ir gandrīz seši miljoni iedzīvotāju, no kuriem aptuveni 713 000 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem un aptuveni 580 000 ir vecumā no 70 līdz 79 gadiem, liecina Dānijas Statistikas biroja dati. "Pēdējo gadu tendences skaidri liecina, ka ievērojami pieaug to dāņu skaits, kuri turpina strādāt līdz valsts pensijas vecumam un pēc tā sasniegšanas," piektdien paziņojumā presei norādīja Dānijas apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu tirdzniecības asociācija F&P.