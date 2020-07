"No griestiem tecēja vecas asinis." Rīgā, nevienam nezinot, dzīvoklī mēnesi atrodas miruša vīrieša līķis

Jūnija beigās iedzīvotāji sākuši sajust nepatīkamu smaku, kas katru dienu kļuvusi arvien spēcīgāka. Izrādījies, ka tā nāk no kāda piektā stāva dzīvokļa, kur, nevienam nezinot, pakāries cilvēks.

Blakus dzīvokļa īpašniece Inna stāsta, ka par baiso atgadījumu uzzinājusi no īrniekiem, kuri, iepriekš nebrīdinot, paziņojuši, ka izvācas no mitekļa, jo nespēj izturēt smirdoņu. Inna paskaidroja, ka tieši viņu dzīvoklī uzturēšanās kļuvusi neiespējama, jo smaka no kaimiņa dzīvokļa iekļuvusi pa kopējo ventilāciju.