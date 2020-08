Derības ar traģiskām beigām. Nolecot no Salu tilta, dzīvību zaudējis kāds vīrietis

Kaut ko manījuši arī pa akvatoriju tobrīd patrulējošie likumsargi, tālumā saskatot ūdens šļakatas. Paņemot binokli, darbinieki ievēroja kādu vīrieti, kurš no krasta ieskrien ūdenī un sāk ātri peldēt šļakatu virzienā.

"Viens no glābējiem devās palīgā. Tika paņemts pašvaldības policijas SUPdēlis. Aizpeldot līdz vīrietim, viņš norādīja Daugavā vietu, kur viņa draugs, iespējams, ielecis un nav uzpeldējis augšā," stāsta Rīgas pašvaldības policijas glābējs Valdis Bogdanovs.

Par atgadījumu tika nekavējoties ziņots Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD), turklāt policisti, netērējot tobrīd tik svarīgās minūtes, piesaistīja ūdenslīdējus no Lucavsalas stacijas.

Vīrieša meklēšanas operācija ilga 20 minūtes un tālāk darbus notikuma vietā pārņēma ugunsdzēsēji glābēji. Mirstīgas atliekas uzietas aptuveni pēc stundu ilgiem meklējumiem. Visticamāk, pārgalvis krītot no lielā augstuma, smagi traumēja iekšējos orgānus un pašu spēkiem krastā vairs nespēja izpeldēt.

Oficiāla versija par notikušo nav saistīta ar noziedzīgu nodarījumu, to šobrīd secinājusi Valsts policija. Likumsargiem vēl jānoskaidro incidenta iemesli un tiks pārbaudīta arī versija par pašnāvību. Neoficiāli zināms, ka līdz šādam iznākumam vīrieti noveda viņa drauga mests izaicinājums. Abi esot saderējuši, par to vai pietiks drosmes nolēkt no tilta.