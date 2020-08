Pūce: Depozīta sistēmas ieviešana veicinās iedzīvotāju iesaisti aprites ekonomikā un jaunu darba vietu radīšanu

"Depozīta sistēmas piemērošana palielinās kopējo izlietotā iepakojuma pārstrādes un reģenerācijas apjomu. Iespēja atgūt depozīta maksu ir stimulējoša, līdz ar to iedzīvotāji aktīvāk iesaistīsies izlietotā iepakojuma šķirošanā. Prognozēts, ka depozīta sistēmā iekļauto dzērienu iepakojums aptvers aptuveni 8%-10% no kopējā iepakojuma masas," sacīja Pūce.

Depozīta sistēma attieksies uz stikla pudelēm ar tilpumu no 0,1 līdz trīs litriem (neieskaitot), stikla pudeles citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,75 litram (neieskaitot), plastmasas pudeles ar tilpumu no 0,1 līdz trīs litriem (neieskaitot), plastmasas pudeles alum un citiem fermentētiem produktiem ar alkohola saturu līdz 6% no 0,1 līdz 0,5 vai viena litra un skārdenes ar tilpumu no 0,2 līdz vienam litram.