"Viss ir atkarīgs no saimnieka!" Kādu suņu šķirni izvēlēties ģimenei ar bērniem

Lielai daļai šķirņu kādas specifiskas īpašības ir ieliktas jau ģenētiski un, protams, ir tās, kas ir katram sunim individuāli," pauž Elsa. "Ir suņi, kas var būt ļoti aktīvi, bet vienmēr no svara ir audzināšana un cilvēks pats var ietekmēt suņa raksturu."

Ja saimnieki ir nolēmuši ņemt kādu šķirnes suni, nevis ķepaini no patversmes, tad šiem sunīšiem noteikti jābūt dokumentiem, kur ir norādīts konkrēts klubs. Un jebkurā gadījumā "jāparedz daudz laika kucēna audzināšanai, kucēna pirmie dzīves mēneši ir ļoti svarīgi, ņemot jebkādu šķirni".

Bērni un suns

Kinoloģe norāda, ja ģimene ir nolēmusi pieņemt mājās kucēnu, lai bērns ar to varētu dzīvoties un "kopā augt", ir svarīgi apzināt šķirnes augumu ziņā. "Piemēram, labradori. Viņiem ģenētiski nav agresijas, viņi ir tendēti sadarboties ar cilvēku. Tā ir laba izvēle ģimenēm ar bērniem, bet, kad suns aug, viņš arī ir bērns! Viņš var lekt virsū, gāzt bērnu - arī par to jāpadomā, cik aktīvi ir paši bērni."

Elsa uzsver, ka šādas problēmas var rasties ar jebkuru no lielajām šķirnēm, ja ģimenē ir mazs bērniņš. Suns neapzinās savus izmērus un var negribot nodarīt pāri mazajam cilvēkam. "Tādā situācijā ir vērts padomāt, vai gadījumā nebūtu labāk ņemt pieaugušu suni, piemēram, no patversmes."

Ņemot suni no patversmes līdzīgi kā ar šķirnes suni no audzētavas - ir svarīgi izzināt patversmes attieksmi pret dzīvniekiem un noskaidrot, kur suns ir mitinājies iepriekš. Kinoloģe norāda, ka savā pieredzē ir redzējusi fantastiskus suņus no patversmēm, kas ļoti mīl bērnus.