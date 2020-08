Hamiltons triumfē Spānijas "Grand Prix"

Hamiltons sacīksti sāka no "pole position" un bija komfortablā vadībā no starta līdz finišam.

Turpretī neveiksmīgs starts bija Hamiltona komandas biedram Valteri Botasam - soms no otrās vietas atkāpās uz ceturto. Par vicelīderi kļuva "Red Bull" nīderlandiešu pilots Makss Verstapens, bet uz trešo vietu no piektās pakāpās Lenss Strols ("Racing Point"), kurš apsteidza kā Botasu, tā savu komandas biedru Serhio Peresu.

No 11.vietas un septīto pacēlās Sebastjans Fetels ("Ferrari"), astotais bija Aleksandrs Albons ("Red Bull"), devīto vietu ieņēma Pjērs Gaslī ("Alpha Tauri"), bet kā pēdējais pie punkta tika Lendo Noriss ("McLaren"). Kā vienīgais no 20 pilotiem sacīksti nepabeidza Šarls Leklērs no "Ferrari".