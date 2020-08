Kā skolēnam iemācīt gudri apieties ar kabatas naudu?

Nauda ir finanšu līdzeklis visā pasaulē, tāpēc ir labi, ja par tās esamību, nozīmi un rīkošanos runā ar savām atvasēm - bērna izpratne veidojas jau no bērnības un ģimene ir vieta, kur bērns pirmo reizi sastopas ar naudu. Nebaidieties ģimenē runāt gan par to, kā nauda tiek pelnīta, gan par preču cenām un to, ko saime var un nevar atļauties.