Ronaldu uzvarā pār Zviedriju pārsniedz 100 vārtu atzīmi Portugāles rindās

Ronaldu spēles rezultātu atklāja pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē. Portugālim no aptuveni 22 metru atzīmes bija iespēja izpildīt standartsituāciju, ko viņš arī noslēdza ar gūtiem vārtiem, bumbu spējot pasist garām piecu spēlētāju "mūrim".

Otros vārtus Ronaldu iesita 72.minūtē. Viņš pie soda laukuma līnijas saņēma piespēli no Žuāu Fēliksa un ilgi nevilcinājās, sitot bumbu vārtu augšējā labajā stūrī.

"Šie abi vārti ir nozīmīgi, jo tādējādi man izdevies sasniegt to latiņu, par kuru domāju jau sen," pēc panākuma sarunā ar vietējo televīzijas kanālu RTP teica Ronaldu. "Sākotnēji esmu priecīgs, jo komanda guva uzvaru, taču 100. un 101.vārti arī ir lieliski."

Zīmīgi, ka Ronaldu tikai 17 no 100 pirmajiem vārtiem guva pārbaudes spēlēs, taču pārējie "goli" iesisti starptautiskos turnīros.

Pussargs Eudardo Kamavinga kļuva par visu laiku otro jaunāko spēlētāju, kurš devies laukumā Francijas izlases rindās. Viņš to paveica 17 gadu un deviņu mēnešu vecumā.

Spēles 17.minūtē rezultātu atklāja Dežans Lovrens, taču Antuāns Grīzmans divas minūtes līdz puslaika beigām panāca izlīdzinājumu. Francūzis gar pašiem vārtiem saņēma piespēli no partnera un bumbu raidīja tukšos vārtos. Pirmais puslaiks ar to gan nenoslēdzās, jo pēc francūža sitiena bumbu notvert nespēja Dominiks Livakovičs, kā rezultātā tā atsitās pret vārtu stabu, pēcāk pret viņa muguru un ielidoja vārtos (2:1).

C līgā Armēnija mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja ziemeļu kaimiņus igauņus.

C otrajā grupā par četriem punktiem iekrājušas Ziemeļmaķedonija un Gruzija, trīs punkti ir Armēnijai, bet igauņi palikuši bez punktiem.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.