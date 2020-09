Zināms, kādu summu no KHL saņēmis Rīgas "Dinamo"

Visdāsnāko naudas summu no līgas saņēmis Jāņa Kalniņa pārstāvētais Helsinku "Jokerit". Somijas kluba kontā "ieripojuši" 50 671 937 rubļi (572 064 eiro). Savukārt Rīgas "Dinamo" tika pie 244 593 57 rubļiem (276 135 eiro).

Visas 23 komandas saņem vienlīdzīgus 30% no augstāk minētās kopējās summas. Tad vēl 40% tiek sadalīti atkarībā no tā, cik daudz klubs naudu ir ienesis no translētajām spēlēm.