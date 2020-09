Re:Check ⟩ Reirs turpina maldināt par Covid-19 krīzes pabalstiem

FM informācija rāda ka dažāda veida krīzes laikā papildu ieviestajiem pabalstiem (dīkstāves, bezdarbnieka palīdzības, bērna kopšanas, vecāku) kopā ar jau izmaksāto summu bija paredzēti tikai nepilni 150 miljoni eiro no 700 miljoniem, ko Reirs atkārtoti sauc par pabalstiem. Turklāt reāli izmaksātā nauda ir būtiski mazāka – tikai nedaudz vairāk nekā puse no plānotajiem 150 miljoniem eiro. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta datiem, dīkstāves pabalstos izmaksāti 53,6 miljoni eiro. Savukārt Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra Re:Check informēja, ka noteiktus ar Covid-19 saistītos pabalstus aizvien turpina maksāt, taču līdz šim brīdim izmaksāts ap 31,1 miljons eiro. Kā vēstīja sabiedriskie mediji, nākamgad iecerēts celt “mūžīgo bērnu” asistentu algas. Tās nākamgad paredzēts finansēt par to naudu, kas iepriekš bija rezervēta Covid-19 krīzes dzēšanai – bezdarbnieku pabalstiem, slimības lapām.