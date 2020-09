"de facto": Vai miljardu ienesošu nozari izsvītros no Latvijas ekonomikas?

Tikmēr nozarē zaudējumi ir pamatīgi. Aprīlī šis bizness praktiski apstājās - ārvalstu viesu tūrisma mītnēs bija pat pat 98,4% mazāk nekā parasti, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Jūnijā, jūlijā situācija nedaudz uzlabojās, taču tūristu, kas šeit ieradās no citām valstīm, joprojām bija par 38,5% mazāk, nekā vēl gadu iepriekš.

Starp pēdējiem, kas vēl varēja atbraukt uz Latviju, neievērojot pašizolāciju, bija somi. "Somija vēsturiski ir bijusi no tirgiem, kas ļoti labi paši zina galamērķi. Mūsu tas darba specifika, mēs strādājam, Vācija, Nīderlande, Spānija, Itālija – tās klasikā Eiropas izejošā tūrisma valstis. Un tad, faktiski kopš 22. augusta, kad tie rādītāji sāka pārsniegt 16, mēs esam apstājušies savā darbā," stāsta Lingebērziņš.

Dīkstāves pabalsti, ko varēja saņemt līdz vasaras vidum, tūrisma uzņēmumiem tagad aizstāti ar subsīdijām 30% apmērā no iepriekšējā gada sociālajām iemaksām. Līdz šim 414 uzņēmumiem šādi piešķirti gandrīz 10 miljoni eiro, liecina Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras dati. Taču decembrī šī programma beigsies un finanšu ministrs citu atbalstu nesola. Jau 16. septembrī finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) uz to norādīja intervijā Latvijas Radio: "Tā jau nav abstrakta nauda. Tā ir nauda, kas ir aizņemta. Un cik tad ilgi sabiedrība var gaidīt, kamēr kāda nozare nestrādā, un aizņemties, aizņemties, aizņemties, un šo parādu likt uz visu pārējo sabiedrību. (..) Līdz ar to ir jāskatās uz pārkvalifikāciju."