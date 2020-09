Pagājušonedēļ Latviju pāršalca informācija par satraucošu tendenci – pēdējo piecu gadu laikā laikā būtiski audzis to cilvēku skaits, kuri apzināti ēd sarkanās mušmires, lai apreibinātos. Vairāk par to portālam "Apollo" pastāstīja Toksikoloģijas un sepses klīnikas ārsts-toksikologs un RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras docētājs Roberts Stašinskis, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) pārstāve.

"Līdzīgi kā ar, piemēram, alkoholu. Daudz cilvēku to lieto un sadzīvo ar paģirām, roku trīci, novemšanos un reizēm pat darba un ģimenes zaudēšanu. Neraugoties uz to, viņiem tāpat atkal gribas alkoholu. Jāskatās uz to, kā darbojas reibumu radošas vielas. Tās rada labsajūtas efektu un tajā brīdī viss pārējais šķiet maznozīmīgs - arī sekas tiek ignorētas," cilvēku vēlmi lietot sarkanās mušmires, spītējot to indīgumam, skaidro Stašinskis.