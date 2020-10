Raidījums: Izmantojot nozarē atzītu, bet nenolīgtu profesionāļu vārdus, audzēkņus vilina uz ES fondu apmaksātām mācībām

"Mūsu reputācija ir atkarīga no mūsu darba kvalitātes. Tātad tieši no apmācību kvalitātes. Tāpēc mēs atsakāmies sniegt zemas kvalitātes apmācības. Man ir sajūta, ka "Magnetic Pro" [Mācību centrs MP] mēģināja mani iemānīt toksiskā līgumā, kur mēs nevarētu nodrošināt kvalitatīvu apmācību," raidījumam norādīja Bušmanis.

Kā ziņoja "de facto", projekta uzraugi par programmas īstenošanas procesu saņēma sūdzības no vairākiem desmitiem audzēkņu. VIAA veiktajā aptaujā vairāk nekā puse no kursa dalībniekiem apliecināja, ka nevēlas šīs mācības turpināt. Līdz ar to aģentūra nolēmusi pārtraukt sadarbību ar izglītības iestādi par konkrētās programmas īstenošanu divas grupās, un tā finansējumu no Eiropas struktūrfonda nesaņems.