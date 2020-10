"Tallink" prasa Latvijas valdības atbalstu prāmju satiksmes turpināšanai uz Rīgu

Lielāka skaidrība par to, cik liela atlaide “Tallink” vajadzīga un vai Latvija tādu var piedāvāt, būs šomēnes, kad ieplānotas divas tikšanās Ekonomikas ministrijā. Aptuveni pusi ostas izdevumu “Tallink” maksā pasažieru terminālam, kas ir privāts un, uzņēmuma ieskatā, neadekvāti dārgs.

"Ir skumji to teikt, bet, ja mēs pārrēķinam šo skaitli uz pasažieru skaitu, tad tas ir augstākais starp ostām, ko mēs izmantojam. Un, protams, man ir jāsaka, ka es ļoti ceru, ka valdība, Rīgas pilsēta vai termināla īpašnieks atradīs veidu, kā renovēt šo terminālu, jo šie ir otri lielākie tūrisma vārdi uz Latviju, un, manuprāt, Valkas vilcienu stacija izskatās brīnišķīgi salīdzinājumā ar Rīgas pasažieru terminālu šeit, ostā," pauž Negene.

Pasažieru terminālu brīvosta 2002.gadā iznomāja privātai firmai “Rīgas Pasažieru termināls”. Tā solīja pasažieru ostā ieguldīt 100 miljonus latu. Tobrīd Rīgas domi un Rīgas brīvostas valdi vadīja Gundars Bojārs. Tieši laikā uz 2005. gada pašvaldību vēlēšanu kampaņu no Rīgas pasažieru ostas uz Stokholmu sāka kursēt kuģis “Baltic Kristina”. Īsi pēc tām parādu dēļ kuģi arestēja. Maršrutu uz Stokhomu pārņēma “Tallink”.

No ģeogrāfijas viedokļa patlaban norit diskusija iet par Eksporta ostu, tas nav nekāds noslēpums, – tas ir nākošais ielīcis. No zemes viedokļa zemes tur ostai nav. Iecerētās jaunās pasažieru ostas teritorija atrodas uz Satiksmes ministrijas zemes. Taču ēkas uz tās ir privātas. Viena no tām pārtaps par modernu pasažieru termināli. Būve pieder “Rīgas tirdzniecības ostai”, kuras īpašnieki ir Ainārs Šlesers un Andris Šķēle.