Cistiskās fibrozes paciente Alise Kukaine izstājusies no plaušu transplantācijas gaidītāju saraksta

Kukaiņu ģimene Jūrmalā jau kādu laiku dzīvojusi nepārtrauktā trauksmes režīmā - mājas pagalmā vienmēr stāvējusi tēta Didža automašīna, kurā atradušās visas nepieciešamās mantas gadījumā, ja tiktu saņemts zvans no Tartu mediķiem.

"Esmu nolēmusi atteikties no transplantācijas un savas dzīvības mākslīgās uzturēšanas."

"Nauda ir piešķirta, transplantācija ir apmaksāta, bet nav, kur operāciju veikt. Ir tikai divas slimnīcas, kurās ir iespējams to izdarīt - viena atrodas Zviedrijā, bet otra Austrijā," norādīja Didzis.

Alises tēvs norādīja, ka bijis gadījums, kad mediķi vienā slimnīcas nodaļā māk nomainīt portu (ierīce, pa kuru Alisei tiek ievadītas zāles), bet citā nodaļā to nemāk.

"BKUS šādos gadījumos tika pasaukts speciālists, kurš to prata izdarīt. Savukārt citā slimnīcā Alisei četru dienu laikā visas rokas bija zilas no tā, ka ārsti neprata injicēt pretsāpju medikamentus," atklāja sievietes tēvs.

Tagad Alise visus medikamentus injicē mājas apstākļos sev pati. "Pati visu to dari. Paralēli apmācu arī mammu, ja nu pienāks situācija, kad to pati nevarēšu."

"Man nav bail nomirt. Bail ir tieši no paša procesa - cik ilgi tas būs, vai tas būs sāpīgi. Bail no neziņas par to, kas notiks," stāstīja Alise.