Kā katra Zodiaka zīme izturas pret saviem ienaidniekiem

Skorpions ir viena no tām Zodiaka zīmēm, kurām vienkārši nav laika aktīvi kādu ienīst. Ja Skorpions patiešām kādu ienīst, viņš, visticamāk, vienkārši pateiks to šim cilvēkam un tiks ar to galā. Abi būs laimīgāki, kad viņiem vairs nebūs jācīnās savā starpā.