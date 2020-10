Humoristes, TV un radio personības Sandas Dejus meita, piecus gadus vecā Dārta ir kļuvusi par interneta zvaigzni - viņas video un trāpīgajām atziņām “Instagram” seko vairāk nekā astoņi tūkstoši fanu. Dejus, viesojoties kanāla 360TV šovā “Pasaki to skaļi”, dalījās ar Dārtas jaunākajām pērlēm un to, cik ļoti iedvesmojas no savas meitas. Vairāk - video!