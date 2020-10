Balcera pārstāvētā "Senators" papildina sastāvu ar Jevgēņiju Dadonovu

"Panthers" sastāvā Dadonovs spēlēja sešas sezonas. 2007.gada drafta 71.izvēle karjeras laikā NHL nospēlējis 281 spēli, kurās iekrājis 202 punktus (91+111). Zīmīgi, ka viņš ir tikai viens no 17 hokejistiem, kuriem "Panthers" komandā izdevies šķērsot 200 gūto punktu robežu. Tāpat viņš ir tikai viens no trim, kuram to izdevies paveikt mazāk nekā 300 spēlēs.