Jautāts, kāda gaisotne šobrīd valda slimnīcā, vīrietis bilst, ka "tā bilde ir tāda, ka te viss notiek ļoti strikti - esi piesiets palātai, to nedrīkst pamest, viss slimnīcas personāls staigā skafandros".

"Caur sienu var dzirdēt, kā cilvēki klepo. Domāju, ka jebkuram "maskofobam-varonim", to dzirdot, uzreiz atkristu jautājumi - kāpēc jāvalkā maska, jāmazgā rokas un jāietur distance..." pauž Miks.

Pēc Mika stāstītā var noprast, ka mediķiem ir milzīga slodze, lai gan medmāsas periodiski ik pa pāris stundām nāk apraudzīt pacientus, jaunais vīrietis mēdz palīdzēt medmāsām uzraudzīt savus palātas biedrus. "Es esmu gana autonoms, tāpēc cenšos saviem palātas biedriem palīdzēt, jo es redzu, cik medmāsas ir pārslogotas. Man gabals no tā nenokritīs!"

Vispār jau es jūtos ļoti, ļoti, ļoti Okay, jo, kā es dzirdu, kā te nodaļā visapkārt klepo... Es saprotu, ka ir ļoti daudzi ne tik veiksmīgi gadījumi."

"Es strādāju vienā no Vecrīgas izklaides vietām un tur es inficējos no citiem kolēģiem - mūziķiem. Viņi pirms tam bija kādā ar mūziku saistītā nometnē un atklājās, ka tur bijusi ar Covid-19 inficējusies koriste. Un tā arī vairāki citi mūziķi saķēruši vīrusu.

"Es zinu, ka es arī esmu divus kluba bārmeņus "aplaidis", nu un viņi arī tagad pašizolējas mājās. Par laimi, viņiem viss norit viegli. Un citā vakarā es vēl vienu mūziķi aplipināju. Ar viņu vēl neesmu sazinājies, bet no kolēģiem sapratu, ka visiem Covid-19 simptomi ir ļoti viegli," stāsta mūziķis.

"Tā [inficēšanās] ķēde veidojas ļoti viegli. Tad, kad sāku par to domāt... Es jau nevienu neesmu ļoti saticis un cilvēkos brīvajā laikā izvēlos neuzturēties, jo no darba izklaides industrijā man pat ir radušās antipātijas būt kaut kur, kur ir daudz cilvēku. (Smejas.)

Simptomi Mikam parādījušies vien pēc kādām trim, četrām dienām, kopš saskarsmes ar inficētu cilvēku. "Simptomi man parādījās no sestdienas uz svētdienu, 11. oktobri. Līdz šim mirklim es vēl paguvu pāris vakarus aiziet uz darbu. Otrdien, 13. oktobrī, nodevu testu, trešdien saņēmu pozitīvu atbildi."

Pagāja pāris dienas un vīrietim parādījies klepus un spiedoša sajūta krūtīs. "Sazinājos ar ģimenes ārstu un epidemiologiem, viņi man atbildēja, ka tas ir normāli, klepus daudziem parādās, nav par to jāuztraucas!"

"Naktī no ceturtdienas uz piektdienu, 23. oktobri, guļu gultā un jūtu, ka ne tikai spiež krūšu rajonā, bet jau sāk tā nelāgi sāpēt. Piezvanīju "ātrajiem", lai noskaidrotu, vai tā ir kāda normāla komplikācija un ko man labāk iesākt?"

"Lācis tikai mežā no attāluma ir brūns un pūkains."

Cik gan tas ir vienkārši - sveša cilvēka reālu stāstu nopelt, apgalvojot, ka tā ir plika d*ršana un teikt, ka kāds viņam par to ir samaksājis.

"Es lasu tos ierakstus un domāju, kāds ir to cilvēku skatījums uz dzīvi, ja viņi tik viegli iespaidojas un apgalvo, ka viss šis ir fufelis.

Es neiedziļinos žīdu-masonu-ķirzaku teorijās, bet es saprotu, ka cilvēkiem ir vēlme to darīt, jo vienkāršāk ir pakļauties kaut kādām teorijām, no sērijas "ko ārsti tev nestāsta", bet visa šī bravūrība ātri vien beigsies," paredz Miks.

"Es nesen internetā izlasīju fantastisku frāzi, kas lieliski ilustrē to, kas šobrīd notiek sabiedrībā - lācis tikai mežā no attāluma ir brūns un pūkains. Kamēr tas tevi nav sasniedzis, tas viss ir "hihi-haha" un no sērijas, ka tas viss ir izdomājums," uzskata Strods.