"Muitas formalitātes pēc pilnas programmas." No 2021. gada iepirkšanās Lielbritānijā izmaksās dārgāk

No nākamā gada par paciņu saņemšanu no Lielbritānijas būs jāmaksā nodokļi. Turklāt dārgāk izmaksās ne tikai iepirkšanās britu interneta veikalos, bet arī dāvanu sūtīšana. Līdz ar "Brexit" pārejas perioda beigām par pirkumiem britu interneta veikalos ar vērtību virs 22 eiro būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, savukārt no 1. jūlija nodoklis būs jāmaksā par pilnīgi visiem pirkumiem, vēstī LTV raidījums "Panorāma".