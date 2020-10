"Blakus saslimušo statistikai būtu jānorāda arī sodīto skaits." Atklāta saruna ar vīrieti, kurš slimnīcā ārstējas no Covid-19

Palātā ar Kristapu ir vēl četri vīrieši - katram no viņiem slimības gaita ir citāda. Pie pacientiem dodas ārsti un medmāsas divu veidu aizsargtērpos, atšķirībā no tā, kādas manipulācijas tiek veiktas. Pacienti savu istabu pamest nevar un sūtījumus viņiem atstāj pie durvīm.

Jautāts par to, kā viņš jūtas par sabiedriskajā telpā plaši izplatīto dezinformāciju, Kristaps atbild visai tieši: "Es ļoti gribētu ziņās lasīt vairāk par to, cik uzņēmumi un cilvēki ir sodīti par to, ka viņi neievēro drošības pasākumus. Ar šo statistiku vajadzētu papildināt katru ziņu par to, cik cilvēki ir nonākuši slimnīcā. Tā ir informācija, kuru vajadzētu skandināt pretī to cilvēku viedoklim, kas dalās ar maldinošu informāciju.