"Viņš nevarēja parunāt un smaka!" Sieviete sašutusi par slimnīcas darbinieku attieksmi pret sasirgušo brāli

Tika veikti izmeklējumi, savāktas analīzes un vīrieti vēlreiz plkst. 9 no rīta izrakstīja no slimnīcas ar to pašu diagnozi - gastrītu. Šoreiz vīrietis no slimnīcas tālu netika, jo atkal sākās iepriekšminētie veselības traucējumi: elpas trūkums, vājums, gārgšana. Tas viss notika pie slimnīcas kāpnēm, šausminoties apkārtējiem garāmgājējiem. Kāda izpalīdzīga slimnieces darbiniece piegāja pie vīrieša un sazvanījās ar viņa māsu. Olga aizbrauca uz slimnīcu un pamanīja savu brāli bezpalīdzīgajā stāvoklī.