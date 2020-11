Pirmdien, 9. novembrī, farmācijas kompānija "Pfizer" paziņoja, ka viņu izstrādātā vakcīna esot teju 90% efektīva . Paziņojums par atklājumu un globāla vakcinēšanās ir divas dažādas lietas. Ko par izstrādāto vakcīnu ziņo ārvalstu mediji un kas par to ir sakāms Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras vadītājai, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenajai speciālistei Ludmilai Vīksnai, noskaidroja portāls "Apollo".

"Ziņas par vakcīnām nāk nepārtraukti, jau no kāda otrā vai trešā pavasara mēneša. Praktiski visas vakcīnas tiek veidotas jau uz kādu iepriekšējo vakcīnu bāzes un tās ir dažādas," skaidro Vīksna. "Ir jau esoša platforma, uz kuras pamata veido vakcīnu, lai tā būtu vērsta pret kādu konkrētu vīrusu, līdz ar to tas laiks tik īss nemaz nav, jo ir pagājuši gadi vai gadu desmiti, lai tiktu izveidota laba platforma."

"Ja jūs jautātu man, vai es vakcinētos ar jebkuru no šīm vakcīnām, to, kuru šobrīd piedāvā, vai citiem variantiem... Es pagaidām būtu atturīga."

Ludmila Vīksna norāda, ka atbildību par to, kurš cilvēks būtu jāvakcinē pret Covid-19 un kurš nē, būtu jāatstāj ārstu ziņā: "Piemēram, ģimenes ārsta, kurš vislabāk zina savu pacientu un viņš tad arī lemtu, vai vajag to darīt vai nevajag."

Viņi ir pirmie, kas dalās ar datiem no vakcīnas testēšanas pēdējiem posmiem, kas pazīstami kā trešās fāzes izmēģinājumi. Tas ir kritisks punkts vakcīnu izstrādē, kur dažas eksperimentālās vakcīnas var neizdoties.

"Pfizer" uzskata, ka līdz šī gada beigām varēs piegādāt 50 miljonus devu un līdz 2021. gada beigām - aptuveni 1,3 miljardus. Kurš vispirms tiks imunizēts, būs atkarīgs no tā, kur Covid-19 izplatās visstraujāk.

Nākamajās nedēļās un mēnešos gaidāmi vairāk rezultātu no pārējām pētnieku komandām, kas strādā pie citu Covid-19 vakcīnu izmēģināšanas.

Vakcīnas mērķis ir nekaitīgā veidā pieradināt imūnsistēmu pie vīrusa, lai tā atpazītu to kā iebrucēju un zinātu, kā ar to cīnīties. Ir daudz veidu, kā to izdarīt, un pētnieki izmanto dažādas pieejas.