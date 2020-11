Basketbola savienības vadītājs: Sports nav tas, kā dēļ viss būtu jāslēdz ciet

"Lai arī atsauksmes no FIBA vēl neesam saņēmuši, dzirdējām, ka mums, iespējams, piešķirs kādu pateicību. Tā, protams, nebūs naudas izteiksmē, taču atzinība no FIBA būtu kas tāds, ko mēs varam parādīt valdībai. Galvenais mērķis bija parādīt, ka Latvija spēj uzņemt ne četras, bet pat astoņas izlases šajā laikā, aizvadot turnīru visaugstākajā līmenī," par veiksmīgo "burbuļa" pieredzi Rīgā stāsta Cipruss.

"Organizējot un visu kontrolējot, sports nav tas, kā dēļ viss būtu jāslēdz ciet. Tieši to ar šo turnīru mēs vēlējāmies pierādīt, bet nedrīkstam arī aizmirst Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas cilvēku ieguldīto darbu. "Burbulis" Rīgā dažas dienas pirms turnīra sākuma varēja aiziet pa burbuli."

Turnīra veiksmīgu norisi veicināja LBS un FIBA striktie noteikumi, paralēli ievērojot arī Latvijā noteiktos ierobežojumus. Visas izlases viesnīcā dzīvoja nošķirti viena no otras, ēst devās atsevišķos laikos, tāpat trenējās, nevienai no grupām nepārklājoties ar otru, un arī transports tika nodrošināts no durvīm līdz durvīm.