Rīgā norisināsies jauns realitātes šovs "Karantīna: izdzīvošanas spēle"

"Mēs nolēmām sarīkot dzīres mēra laikā, apskatot problēmu ar parasta tūrista acīm. Ar kādām problēmām ceļotāji šobrīd saskaras? Mēs izmitināsim 20 brīvprātīgos 10 numuros vienā no Vecrīgas dzīvokļu viesnīcām. Projekts norisināsies desmit dienas - saskaņā ar pašreizējām pašizolācijas normām.

To laikā dalībniekiem būs jāveic vairāki radoši un psiholoģiski uzdevumi, ievērojot visas ierobežojumu prasības. Katru dienu no spēles tiks izslēgts viens pāris. Uzvarētājs, kurš iekļūs finālā, saņems galveno balvu un dāvanas no mūsu partneriem," stāstīja projekta organizatori.