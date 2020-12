Znotiņa: Daudzu liecinieku uzklausīšana un plašas ekspertīzes naudas atmazgāšanas lietas novedīs strupceļā

"Lai ne tikai, no vienas puses, mēs izņemtu no apgrozības, no ekonomikas nelegālus līdzekļus, bet arī tādēļ, ka tas ir, protams, ļoti nopietns apdraudējums un tāds ierobežojums no cilvēktiesību viedokļa tai personai, kuru mēs turam aizdomās un kuras līdzekļus mēs aizturam," skaidroja Znotiņa.