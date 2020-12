Eksperts skaidro, kas palīdz saglabāt mieru krīzes situācijā

"Taču, kamēr krīzes situācija nav pienākusi, neviens no mums nevar būt pārliecināts, kuram tipam tas pieder," norādīja Utināns.

Rīcība krīzes situācijā atkarīga arī no tā, par cik bīstamu katrs no mums konkrēto situāciju uzskata. Piemēram, kādam plūdi un nepieciešamība evakuēties būs pašsaprotama, zinot, ka dzīvo riska teritorijā, kamēr cilvēkam ar hidrofobiju jeb bailēm no ūdens šāda situācija liks pilnībā krist panikā, kā rezultātā jaunu informāciju nebūs iespējams uztvert adekvāti pārāk augstā trauksmes līmeņa dēļ.