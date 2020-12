2017. gada 9. decembrī 52 gadu vecumā savās mājās Jūrmalā AS "Olainfarm" valdes priekšsēdētājs Valērijs Maligins devās mūžībā. Tā gada izdevuma "Dienas Bizness" veidotajā Latvijas 100 bagātāko cilvēku sarakstā Maligins tika ierindots 7. vietā ar 70 miljonu eiro turību.​

Kā ziņoja žurnāls "Privātā dzīve", par mūsdienīgo kapakmeni parūpējās Maligina vecākā meita Irina. Tas ir izgatavots no dažādiem materiāliem - daļa no pulēta granīta, daļa no stikla.