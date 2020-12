Melnā statistika - divu dienu laikā kāpšana uz ledus prasījusi jau sešu cilvēku dzīvības

Jau ziņots, ka 9.decembrī Tērvetes novadā noslīkuši divi ledū ielūzuši cilvēki, bet vēl viens noslīkušais tika izcelts no ūdenstilpes Salaspilī.

Dāme-Birziņa stāstīja, ka Valkas novadā ledū ielūzuši divi cilvēki, bet Dagdas un Jaunjelgavas novados katrā pa vienam. Ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla noslīkušos un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

Saskaņā ar 112 Zvanu centrā saņemto informāciju, Jaunjelgavas novada Sunākstes pagastā bojāgājušais makšķernieks jau iepriekšējā dienā nav atgriezies mājās. VUGD ziņots, ka viņš, iespējams, ir ielūzis ledū. Apmēram 70 metrus no krasta ugunsdzēsēji glābēji atrada bojāgājušo, izkala viņu no ledus un nogādāja krastā.

"Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvēkiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs," viņa uzsvēra, sakot, ka ja ledus tomēr ir ielūzis, tad ir jāsaglabā miers, kā arī jāmēģina galvu turēt virs ūdens. Tāpat ledum ielūstot nevajag haotiski kustēties, bet gan vienmērīgi kustinās kājas, it kā griežot velosipēda pedāļus, bet, kad ir izdevies tikt ārā no ūdens, tad nav jāsteidzas stāties kājās, bet gan mēģināt ritināties prom no bīstamas vietas.