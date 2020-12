Māte Meksikā trīs gadus medī savas meitas slepkavas un ved pie atbildības nozīmīgu bandu

Vienā no šantāžas zvaniem Miriama dzirdēja, kā fonā tiek nosaukts kāda cita nolaupītāja vārds - sievietei ar sociālo tīklu palīdzību izdevās identificēt kādu personu, kas varēja būt līdzdalīgs noziegumā. 56 gadus vecā sieviete pavadīja vairākas nedēļas kādā saldējuma veikalā, gaidot, kad parādīsies aizdomās turamais, tad sekoja viņam uz mājām un ievāca informāciju, izliekoties par vēlēšanu kampaņas anketētāju.

No uzzinātās informācijas Miriama sāka izmeklēt arī citus cilvēkus, kuri varētu būt bijuši ar viņas meitas slepkavību, paralēli mainot arī savu vizuālo izskatu, lai viņu neatpazītu.

Miriama ir ievākusi informāciju no noziedznieku ģimenēm un nodevusi to policijai, kā arī pati aizturējusi vienu no bandas locekļiem, piedraudot viņam ar ieroci. Kopumā sieviete palīdzējusi notvert 10 "Zeta" karteļa biedrus.