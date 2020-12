Iespējams, atriebība Imantas mini zoo - nogalināti četri tītari

Mēneša sākumā trīs huligāni no atrakciju parka Imantā nozaga tītaru, kuru piedzirdīja. Pret vīriešiem tika uzsākta lietvedība, taču ar to viss nebeidzās – iestādes darbiniece sestdien, 19. decembrī, pēc ierašanās darbā četrus no pieciem aploka tītariem ieraudzīja mirušus, vēsta "Degpunktā".