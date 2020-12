Tālbraucējs pie stūres zaudē samaņu un ietriecas privātmājas žogā

Plkst. 10.30 Sarkandaugavas pievārtē, Kaķasēkļa dambī, netālu no kādas industriālas teritorijas, smagās automašīnas "Man" vadītājs nobrauca no ceļa un ietriecās privātmājas žogā, to bojājot. Avārijas dēļ, smagās tehnikas kustība ielā tika pilnīgi paralizēta, bet notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji un policisti. Bija nepieciešama arī ārstu iesaiste, jo šoferis bija bezsamaņā.