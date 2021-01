"Brexit" kļuvis par realitāti

Apvienotās Karalistes mokošais izstāšanās ceļš no Eiropas Savienības (ES) beidzās, kad Bigbens ceturtdien sita plkst.23 (piektdien plkst.1.00 pēc Latvijas laika), kamēr vairums eiropiešu kontinentā tobrīd tieši sagaidīja jauno, 2021.gadu.

Breksits dominējis Lielbritānijas politikā kopš 2016.gada jūnija, kad briti ar nelielu balsu vairākumu nobalsoja par izstāšanos no ES, uzplēšot sabiedrībā dziļas politiskās un sociālās brūces, kuras līdz šim nav izdevies sadziedēt.

Lielbritānija, kas gan no finansiālā, gan diplomātiskā, gan militārā viedokļa atzīstama par lielvaru, ir pirmā no dalībvalstīm, kas izstājusies no Eiropas Savienības.