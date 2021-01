Viņķele noraida pieņēmumus par atsevišķu vakcīnu pret Covid-19 lobēšanu

Lai arī ne galvenais, bet vērā ņemams apstāklis, pēc bijušās ministres paustā, bija tas, ka šis vakcīnas ir ilgāk uzglabājamas un to cena ir gandrīz desmit reizes lētāka par "BioNTech" un "Pfizer" vakcīnu. "Vai šis lēmums ir bijis pamatots, redzēsim jau tuvā nākotnē," piebilst politiķe.

No papildus apjomiem decembrī tika iegādāti vēl 243 000 devu. Bijusī ministre atzīmē, ka tieši par papildus apjoma 100 000 devu apmērā iepirkšanu 21.decembrī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) izteica pārmetumus VM, "kura no tām it kā esot atteikusies", kas, pēc Viņķeles paustā, neatbilst patiesībai. Proti, 21.decembrī VM esot informējusi ražotāju par papildus devu iegādi, savukārt Ministru kabinets šo lēmumu apstiprināja 22.decembrī.