Viens no šiem gadījumiem bija uz kuģa "Diamond Princess" - 16 gadus veca Lielbritānijā reģistrēta kruīza kuģa. Japāna kuģim noteica karantīnu pēc tam, kad kādam no kuģa pasažieriem bija diagnosticēts Covid-19.

Japānas valdības un tūrisma kompānijas amatpersonas sacīja, ka Honkonga viņus brīdinājusi, ka 80 gadus vecam vīrietim, kurš nokāpa no "Diamond Princess" Honkongā, diagnosticēts Covid-19.

Uz kuģa bija 3700 pasažieri un apkalpes locekļi no vairāk nekā 50 valstīm un reģioniem. Pasažieriem kopš 5. februāra pamatā bija jāuzturas kajītēs, tomēr ik pa laikam viņi varēja iziet uz klāja, uzvilkuši sejas maskas.

Kamēr "Diamond Princess" bija karantīnā, citi kruīza kuģi turpināja savus maršrutus, kā plānots. Daudzi maršruti tika pārplānoti, lai izvairītos no Āzijas ostām, taču, pat ja pasažieriem bija bažas par savu veselību, viņi neatcēla savus mēnešus vai pat gadus ilgi gaidītos ceļojumus.

"Mēs vilcinājāmies," stāstīja pasažieris Džejs Mertiness, kurš 28. februārī kopā as savu jaunlaulāto sievu Karmenu kāpa uz klāja "Norwegian Jewel". Ceļojuma pārcelšana nav bijusi opcija no kruīza kompānijas puses, viņš bilda CNN. "Tā kā mēs medusmēnesim iztērējām tik daudz naudas, mums nekas cits neatlika, kā doties kruīzā."

ASV Slimību profilakses un kontroles centra ziņojumā teikts, ka laikā no 3. februāra līdz 13. martam aptuveni 200 Covid-19 gadījumi ASV bija saistīti ar kruīza pasažieriem, tādejādi veidojot 17% no visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem ASV.

13. martā ietekmīgā nozares organizācija "Cruise Lines International Association", kas pārstāv 95% no pasaules kruīza kuģiem, pieņēma lēmumu pārtraukt pieņemt kuģus ASV ostās uz 30 dienām.

Tā sākās globāla cīņa par drošām ostām. Visiem kuģiem bija jāpieņem ātri lēmumi par to, kā vislabāk panākt pasažieru un apkalpes drošu nonākšanu sauszemē.

Kā CNN atklāja "Deliziosa" kapteinis Nikolo Alba, viņa kuģis bija piedzīvojis smagas izvēles, kad ostas sāka slēgt, kamēr tas kuģoja Austrālijas ūdeņos - otrā pasaules malā no galamērķa.

Kopš marta sākuma neviens nebija nokāpis no kuģa, tāpēc komanda jutās pārliecināta, ka ir pasargāta no Covid-19. Melone norādīja, ka viņu "vairāk uztrauca tas, kas notiek ārpus kuģa, nevis tas, kas notiek uz klāja".

Saskaņā ar ASV Krasta apsardzes datiem 5. maijā ASV ostās un to apkaimē, kā arī Bahamu salās un Karību jūras reģionā, uz 74 kuģiem mitinājās vairāk nekā 57 000 apkalpes locekļu.

"Es jūtos kā tāds grēkāzis. Bet no vienas puses - ir droši. Es uz kuģa biju stingrākos apstākļos, nekā jebkurš cits, piemēram, štatos," viņš atcerējās, ka sākumā noskaņojums bija pozitīvs, un apkalpe priecājās, ka joprojām saņem atalgojumu. Bet pēc apmēram mēneša apkalpe sāka apšaubīt, kāpēc viņiem netiek ļauts doties prom.

Viens no kruīza kuģa "Regal Princess" apkalpes locekļiem nomira 9. maijā pēc tam, kad izlēca pār bortu Roterdamā, Nīderlandē. Roterdamas policija CNN apstiprināja, ka nāve tika uzskatīta par pašnāvību.

No kuģa "Majesty of the Seas", kas bija pietauvota ārpus Maiami, sociālajos tīklos parādījās fotoattēli, kuros bija redzama protestējošie apkalpes darbinieki, un aiz viņiem karājās izkārtne ar uzrakstu "Cik vēl pašnāvību vajag?". Situācija uz kuģa tika atrisināta pēc tikšanās ar kapteini un izpildvaras komandu, sacīja Karalisko Karību jūras reģiona pārstāvis Džonotans Fišmens.