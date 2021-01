SPKC: Piektdien ar Vidzemes reģionālo nodaļu Valmierā sazinājušās 168 kontatkpersonas

Centrā skaidro, ka šis ir kopējais zvanītāju skaits, tādējādi patlaban vēl nav zināms, cik no visiem ir bijuši saistīti ar SPKC iepriekš izplatīto paziņojumu, ka, atbilstoši epidemiologu rīcībā esošajai informācijai, Valmieras un Rencēnu ģimenes ārsts Juris Jakovins ir veicis pacientu aprūpi ar Covid-19 saslimšanas simptomiem.

Ņemot vērā šo informāciju, SPKC paziņojis, ka visi pacienti, kas kontaktējušies ar šo ģimenes ārstu, tai skaitā bijuši vizītē pie ārsta no pagājušā gada 27.decembra līdz šā gada 11.janvārim ir nosakāmi par tuvām kontaktpersonām un viņiem jādodas mājas karantīnā.

Patlaban joprojām notiek epidemioloģiskā izmeklēšana, līdz ar to precīzs skaits ar kontaktpersonām, kuras bijušas Jakovina pacienti, vēl nav zināms, tomēr SPKC ziņo, ka papildu informācija sekos jaunnedēļ.

Kā vēstīts, ģimenes ārstu Jakovina un Ineses Gabrānes prakse Valmierā ir slēgta. Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem, Jakovinam ir 6295 pacienti, no tiem 650 bērni. Savukārt pie Gabrānes reģistrēti 1995 pacienti, tostarp 215 bērni.

Resoriskā pārbaude ir sākta par faktu. Tāpat policija no medicīnas iestādēm pieprasīs dokumentus par to, vai ārsta rīcības rezultātā kāds no pacientiem ir inficējies ar Covid-19.