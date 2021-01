Raidījums: Pūce, visticamāk, samelojies par vairāk nekā vienu stāvvietas atļauju

Bija aizdomas, ka viena no pazudušajām kartēm varētu būt pie Pūces. To viņš pieminēja tajā paša sarakstē ar Mičerevski, kurā prasīja izkārtot deputāta stāvvietas atļauju. Taču decembrī raidījumam "Nekā personīga" viņš to noliedza: "Pie manis nekādu RD stāvvietu karšu nav. Ir kādu brīdi bijusi Andra Bačkura karte, bet to lietojām abi kopā un Andris to atdeva, kad beidza būt deputāts februārī."